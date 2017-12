A peça A Javanesa, com texto inédito de Alcides Nogueira, estréia neste sábado, 2, no Teatro Jaraguá, sob direção de Márcio Aurélio. Confira a letra da música La Javanaise em inglês e traduzida para o português. "J’avoue J’en ai Bavé Pas vous Mon amour Avant D’avoir Eu vent De vous Mon amour Ne vous déplaise En dansant la Javanaise Nous nous aimions Le temps d’une chanson A votre Avis Qu’avons Nous vu De l’amour De vous A moi Vous m’avez eu Mon Amour Ne vous déplaise En dansant la Javanaise Nous nous aimions Le temps d’une chanson Hélas Avril En vain Me voue A l’amour J’avais Envie De voir En vous Cet amour Ne vous déplaise En dansant la Javanaise Nous nous aimions Le temps d’une chanson La vie Ne vaut D’être Vécue Sans amour Mais c’est Vous qui L’avez Voulu Mon amour Ne vous déplaise En dansant la Javanaise Nous nous aimions Le temps d’une chanson" Tradução de La Javanaise por Marcelo Almada: "Confesso Sofri Você não Meu amor Antes De saber Que você existia Meu amor Espero que não se aborreça Dançando a Javanaise Nós nos amamos Durante uma canção Na sua Opinião O que Vimos nós Do amor De você A mim Você me teve Meu Amor Espero que não se aborreça Dançando a Javanaise Nós nos amamos Durante uma canção Ai! Abril Em vão Me consagro Ao amor Queria Ver Em você Esse amor Espero que não se aborreça Dançando a Javanaise Nós nos amamos Durante uma canção A vida Não vale a pena Ser vivida Sem amor Mas é Você quem Quis assim Meu amor Espero que não se aborreça Dançando a Javanaise Nós nos amamos Durante uma canção"