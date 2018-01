Confira a capa da versão britânica do sétimo <i>Harry Potter</i> O último capítulo da saga de J.K. Rowling só será lançado no dia 21 de julho no Reino Unido, mas os fãs do bruxinho já podem conferir a capa de Harry Potter and the Deathly Hallows. O sétimo livro, que sai pela editora Bloomsbury Publishing, tem duas capas: uma para a criançada e outra para adultos. A "cara" do último Harry Potter infantil mostra o mago crescido ao lado dos amigos inseparáveis Hermione e Ron. A outra, mais misteriosa, traz uma espécie de medalhão com o emblema "S" que deve ser uma "horcrux", objeto mágico onde o grande vilão da série de J.K. Rowling, Lord Voldemort, guarda um fragmento de sua alma. A edição americana do livro, que sai pela Scholastic Corp., terá diferentes ilustrações, de acordo com a Bloomsbury. O título em português de Harry Potter and the Deathly Hallows já está praticamente definido pela tradutora Lia Wyler e a editora Rocco. Deve ser As Insígnias Mortais, se aprovado pela autora, J.K. Rowling, que lê em português. Lia traduz Harry Potter desde a primeira aventura e seu trabalho sempre agradou a J.K. Rowling, que morou em Portugal e, por isso, conhece a nossa língua. A autora cuida pessoalmente de todas as traduções. A partir de 21 de julho, Lia estará às voltas com Harry Potter, que normalmente lhe toma mais de três meses, em jornadas diárias de dez horas A saga já vendeu estimadas 325 milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzida para 64 idiomas, de acordo com a editora dos livros, Bloomsbury, fazendo de J.K. Rowling uma das mais bem-sucedidas escritoras de todos os tempos. Uma versão para o cinema também arrebatou bilheterias, arrecadando bilhões de dólares dos quatro filmes feitos até agora. O quinto filme da série, Harry Potter e a Ordem da Fênix, será lançado no Reino Unido e nos Estados Unidos em 13 de julho.