Confira 10 atrações para o final de semana; Satyrianas é um dos destaques

O fim de semana em São Paulo terá uma grande variedade de atrações, com diversos programas ao ar livre. O Festival Satyrianas leva diversas peças à Praça Roosevelt, a Mostra de Cinema exibirá o clássico de F.W.Murnau, Nosferatu, na área externa do Auditório Ibirapuera, e a ópera Orfeu e Eurídice ganha uma montagem em meio às obras da Praça das Artes, no Vale do Anhangabaú.

Em caso de chuva, há alternativas como a estreia do longa Frankenweenie, de Tim Burton, e a exposição Planos de Fuga, que exibe um panorama da arte contemporânea no Centro Cultural Banco do Brasil. Confira os destaques selecionados pelo portal Estadão.com.br.

1. Festival natalense Do Sol chega a São Paulo

A nona edição do festival de música Do Sol sai de Natal, no Rio Grande do Norte, e chega em versão compacta na capital paulista em 2012. "Levar um pedaço do Festival Dosol para São Paulo é uma vitória pro projeto. A capital paulista é rock, é a cara do Brasil com seus sotaques, sonoridades e ideias se misturando nessa grande metrópole", diz Anderson Foca, idealizador do evento.

A grande atração do festival são os suecos do Truckfighters. Incensados por Josh Homme, do Queens of the Stone Age, os rapazes (que chegaram a produzir um documentário sobre a banda, Fuzzomentary) fecham a noite, que ainda terá os brasileiros Forgotten Boys, O Terno, Vivendo o Ócio, Monster Coyote e Orozco.

ONDE: Cine Joia. Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, tel.: 3231-3705. QUANDO: Sábado, 03, a partir das 19h (a casa abre às 18h). QUANTO: R$ 60 (1º lote), R$ 80 (2º lote) e R$ 100 (após o término do 2º lote)

2. Satyrianas na Roosevelt

Em sua 13ª edição, o festival Satyrianas, que se iniciou nesta quinta, 1º, e vai até domingo, 04, traz dezenas de eventos que se concentram na Praça Roosevelt, em São Paulo, mas também ocupam outros locais da cidade. O teatro é o foco e estão programadas várias peças, incluindo textos infantis e até o projeto Autopeças (espetáculos encenados dentro de carros em movimento). Batalha de MCs de hip hop, exibição de longas-metragens e exposições também fazem parte do evento.

ONDE E QUANTO: Praça Roosevelt e diversos locais da cidade. Confira a programação completa no site do evento. QUANDO: Até domingo, 04.

3. Nosferatu ao ar livre no Ibirapuera

O aniversário de 90 anos de Nosferatu (1922) será comemorado com a exibição de uma cópia restaurada na área externa do Auditório Ibirapuera nesta sexta-feira, 02, promovida pela 36ª Mostra de Cinema. Dirigido por um dos mestres do cinema mudo e do expressionismo alemão, F.W.Murnau, Nosferatu terá sua cópia acompanhada por trilha composta por Pierre Oser, maestro alemão que vem a São Paulo para reger a Orquestra Petrobras Sinfônica, com 50 músicos, e o Coro Projeto X, com 24 vozes, em execução ao vivo de sua partitura.

ONDE: Área externa do Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 2, Ibirapuera. QUANDO: Sexta, 02, às 20h. QUANTO: Entrada gratuita.

4. Planos de Fuga no CCBB

Com curadoria de Jochen Volz e Rodrigo Moura, a mostra 'Planos de Fuga' apresenta um panorama da arte contemporânea, além de explorar a relação dos artistas com a cidade, a arquitetura e as instituições. A maioria das instalações apresentadas no Centro Cultural Banco do Brasil foram criadas especialmente para o edifício. Entre os expositores estão nomes como Carla Zaccagnini, Cildo Meireles e Cristiano Rennó.

ONDE: CCBB. Rua Álvares Penteado, 112, centro, telefone 3113-3651. QUANDO: De 3ª a dom., das 9 h às 21 h. Até 6/1. QUANTO: Grátis.

5. Strindbergman reestreia no Viga

Amálgama dos nomes de dois grandes artistas suecos - o dramaturgo August Strindberg e o cineasta Ingmar Bergman - Strindbergman une A Mais Forte, do primeiro, e Persona, do segundo. A Companhia Les Mistons, sob direção de Marie Duplex, encena o espetáculo que trata de uma estranha relação de simbiose e manipulação que toma forma entre duas mulheres e estabelece um diálogo entre a palavra e o silêncio: uma personagem que não fala manipula outra que não consegue se calar.

ONDE: Viga Espaço Cênico. Rua Capote Valente, 1.323, Pinheiros, tel.:3801-1843. QUANDO: Sextas, 21h30; sáb, 21h e dom, 20h (até 16 de dezembro). QUANTO: R$ 50. AVISO: Nos dias 03 e 04, o espetáculo participa do evento Satyrianas e o valor do ingresso quem decide é o espectador.

6. Novo de Tim Burton chega aos cinemas

A animação Frankenweenie é o mais novo trabalho do cineasta americano Tim Burton. Trata-se da refilmagem de um curta-metragem que o diretor produziu na década de 1980 sobre os esforços de um jovem solitário que tenta trazer o cachorro de estimação de volta à vida após sua morte em um atropelamento.

ONDE: Em grande circuito. QUANDO: A partir desta sexta-feira, 2.

7. 72 Rotações no Sesc Santana

O projeto '72 Rotações' terá oito shows de músicos contemporâneos que farão releituras de discos lançados em 1972. Similar ao Radiola Urbana 72, promovido pelo Centro Cultural da Juventude ao longo do ano, o evento relembra álbuns marcantes como Ben, de Jorge Ben, On The Corner, de Gilberto Gil, e Transa de Caetano Veloso.

SHOWS:

2/11 - Sexta, às 18h

Bruno Morais interpreta "Sonhos e Memórias", de Erasmo Carlos

Léo Cavalcanti interpreta "Ben", de Jorge Ben

3/11- Sábado, às 21h

Cida Moreira e Hélio Flanders interpretam "Harvest", de Neil Young

Guizado interpreta "On the Corner", de Miles Davis

4/11 - Domingo, às 18h

Curumin interpreta "Still Bill", de Bill Withers

Romulo Fróes interpreta "Transa", de Caetano Veloso

ONDE: Sesc Santana. QUANTO: R$ 4 a R$ 16.

8. Violet de Damaged Goods

A companhia de dança Damaged Goods apresentará neste final de semana o espetáculo Violet, dirigido pela coreógrafa Meg Stuart. A música da apresentação, de Brendan Dougherty, será executada ao vivo, e passa pelo minimalismo, pela percussão e pela música eletrônica.

ONDE: Sesc Vila Mariana. QUANDO: Sábado, 3, às 21h e Domingo, 4, às 18h. QUANTO: De R$ 6 a 24.

9. Orfeu e Eurídice

A montagem da ópera Orfeu e Eurídice, de Christoph W. Gluck, é um dos eventos de destaque neste final de semana. Realizada no canteiro de obras da Praça das Artes, a ópera promove um diálogo com o espaço urbano e tem a regência de Nicolau de Figueiredo, à frente da Sinfônica Municipal e do Coral Lírico.

ONDE: Praça das Artes, no Vale do Anhangabaú. QUANDO: Sábado, 3, às 20h. QUANTO: R$ 50

10. A Falecida na Oswald Andrade

O grupo Teatro do Kaos está em cartaz, no palco da Oficina Cultural Oswald de Andrade, com a peça A Falecida. Primeira tragédia carioca de Nelson Rodrigues, a montagem narra a história de Zulmira, uma mulher que sonha em ter um funeral luxuoso em contraponto à sua vida de miséria. A direção geral do espetáculo é de Nelson Baskerville.

ONDE: Oficina Cultural Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, tel.: 3222-2662. QUANDO: Sáb. às 20 h e dom. às 19 h. Até 18/11. QUANTO: Grátis (retirar os ingressos trinta minutos antes do início da peça).