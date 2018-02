Confira 10 atrações para o fim de semana; Lady Gaga e Festival Mix Brasil estão entre os destaques

Divas internacionais, nomes consagrados do teatro e mostras e festivais de cinema recheiam a agitada programação cultural deste final de semana em São Paulo.

Enquanto a norte-americana Lady Gaga estreia nos palcos paulistanos, seu conterrâneo, o encenador Bob Wilson, e a inglesa Joss Stone estão de volta à cidade. No cinema, Louis Malle ganha mostra no CCBB e o Festival Mix Brasil chega a sua 20ª edição. Confira os dez destaques selecionados pelo portal estadão.com.br:

1. Lady Gaga no Morumbi

Uma das maiores estrelas da música pop dos últimos anos, Lady Gaga vem pela primeira vez ao Brasil. O show em São Paulo - um dos três de sua turnê brasileira - acontece no domingo, 11. A Born This Way Ball Tour apresenta aos 'monstrinhos' (apelido dado aos fãs da cantora) brasileiros músicas de seu último álbum, Born This Way (2011), e também sucessos como Poker Face e Bad Romance.

ONDE: Estádio do Morumbi. Praça Roberto Gomes Pedrosa, 01, Morumbi. QUANDO: domingo, 11, às 20h30. QUANTO: de R$ 95 a R$ 750.

2. 20º Festival Mix Brasil

Maior evento de cultura LGBT da América Latina, o Festival Mix Brasil chega a sua 20ª edição. Neste ano são 148 filmes (entre curtas e longas-metragens), além de espetáculos teatrais, eventos literários e atrações musicais.

Os universos teen e da terceira idade norteiam as produções presentes no Mix em 2012. Destaque para o francês Nosso Paraíso, de Gael Morel, e o indonésio Homem Adorável, de Teddy Soeriaatmadjia.

ONDE: CineSESC, Espaço Itaú de Cinema e Centro Cultural São Paulo, entre outros locais. QUANDO: De 09 a 18 de novembro. QUANTO: Confira valores dos ingressos, todos os locais de exibição e programação completa no site do evento: mixbrasil.org.br

3. Ópera dos Três Vintens, de Bob Wilson

Escrita por Bertolt Brecht, Ópera de Três Vinténs ganha versão dirigida por Bob Wilson e encenada pelos alemães da Berliner Ensemble. O texto, que é de 1929, ainda soa atual, segundo o diretor disse ao Estado: "Foi curioso perceber, quando apresentamos a peça em Nova York, que as pessoas estavam enfrentando nas ruas as mesmas questões que aparecem na obra". O espetáculo é em alemão com legendas em português.

ONDE: Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros, tel.: 3095-9400. QUANDO: Sexta, 09, às 21h; sáb, 10, 17h. QUANTO: R$ 7,50 a R$ 30

4. Joss Stone no Credicard Hall

Um dos grandes nomes da soul music, Joss Stone retorna ao Brasil para mostrar seu novo disco, The Soul Sessions Volume 2, lançado em julho. A turnê da cantora inglesa teve início no dia 5 de setembro, em Londres, e, antes de chegar ao País, passou por Holanda, Alemanha, Bélgica, França, Canadá e Estados Unidos.

ONDE: Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, tel.: 4003-5588. QUANDO: domingo, 11, às 20h. QUANTO: de R$ 45 a R$ 400.

5. Mostra de Louis Malle no CCBB

O Centro Cultural Banco do Brasil, em parceria com o Cinusp Paulo Emílio, realiza uma retrospectiva em homenagem aos 80 anos de nascimento do diretor francês Louis Malle. Na programação de 'O Cinema de Louis Malle - Versátil e Polêmico', filmes de uma carreira cinematográfica marcada pela controvérsia e pela diversidade de gêneros e estilos. Destaque para o longa Viva Maria!, de 1965.

ONDE: CCBB. Rua Álvares Penteado, 112, Sé, tel.: 3113-3651. QUANDO: Até 25/11. QUANTO: R$ 4.

ONDE: Cinusp. Rua do Anfiteatro, 181, Cidade Universitária, tel.: 3091-3540. QUANDO: Até 23/11. QUANTO: Grátis.

6. Gilberto Gawronski e o canibalismo

Baseado na história real do alemão Armin Meiwes, que em 2001 matou e devorou um homem em Rotemburgo, na Alemanha, o espetáculo Ato de Comunhão estreia em São Paulo após várias temporadas de sucesso no Rio de Janeiro. O monólogo do argentino Lautaro Vilo é interpretado por Gilberto Gawronski, que é co-diretor da obra ao lado de Warley Goulart.

ONDE: Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, tel.: 2076-9700. QUANDO: Sextas, às 21h30; sábados, 20h e domingos, 19h (até 09 de dezembro). QUANTO: R$ 24

7. Bruno Munari na Tomie Ohtake

O Tomie Ohtake realiza exposição em homenagem ao artista inspirador da 30.ª Bienal de São Paulo: Bruno Munari (1907-1998). Em quatro salas do instituto, a mostra "BrunoMunari. Arte, Desenho, Design" exibe peças, objetos, livros, mobiliário e jogos educativos criados pelo italiano desde a década de 1930.

ONDE: Instituto Tomie Ohtake. Av. Brigadeiro Faria Lima, 201, Pinheiros, tel.: 2245-1900. QUANDO: de terça a domingo, das 11 h às 20 h (Até 18/2). QUANTO: Grátis

8. Ballet de Londrina no Sérgio Cardoso

O Ballet de Londrina estreia na capital paulista os espetáculos A Sagração da Primavera e Petrouchka neste sábado, 10, e domingo, 11, no Teatro Sérgio Cardoso. Coreografadas por Leonardo Ramos, as obras trazem uma versão moderna dos trabalhos concebidos musicalmente por Igor Stravinsky e com coreografias de Vaslav Nijinsky e Michel Fokine, respectivamente.

Em A Sagração da Primavera, o Ballet optou pelo uso de 4 pianos, complementados com a percussão produzida pelos bailarinos em cena, ao invés de um arranjo orquestrado. Petrouchka trata e uma festa em São Petersburgo, na Rússia, em que artistas de rua divertem moradores.

ONDE: Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista. QUANDO: sábado, 10, e domingo, 11, às 19h. QUANTO: de R$ 7,50 a R$ 15

9. Amado nos 20 anos do Brincante

O Instituto Brincante começa as comemorações de seus 20 anos neste domingo, 11. O espetáculo Amado, que faz uma leitura sobre diversos protagonistas criados pelo escritor Jorge Amado, ganha uma sessão especial com a presença de Antonio Nóbrega, criador e um dos diretores do instituto ao lado de Rosane Almeida.

ONDE: Teatro SESI São Paulo. Avenida Paulista, 1.313, tel.: 3146-7405. QUANDO: Domingo, 11, às 16h. QUANTO: Entrada gratuita (A distribuição dos ingressos - no máximo, dois por pessoa - acontece no dia do evento a partir das 11h)

10. Pitty e seu Agridoce no Tom Jazz

A cantora Pitty e o guitarrista de sua banda, Martin, apresentam nesta sexta-feira, 9, e sábado, 10, o show do Agridoce no Tom Jazz. O disco do duo foi lançado em 2011 e venceu o troféu de melhor projeto paralelo no Prêmio Multishow deste ano. Na apresentação, Pitty toca piano e Martin violão. Dançando, 130 Anos e 20 Passos fazem parte do repertório.

ONDE: Tom Jazz. Av. Angélica, 2331 - Higienópolis, tel.: 3255-3635. QUANDO: Sexta, 09 e sábado, 10, às 22h. QUANTO: R$ 70

Ingressos esgotados

Entre outros eventos do final de semana, é destaque o show do grupo americano de ska Slackers, que se apresenta nesta sexta-feira, 9, no Sesc Belenzinho. No mesmo local, no sábado, 10, é a vez da Nação Zumbi subir ao palco para apresentar o recém-lançado disco Los Sebosos Postizos Interpretam Jorge Ben Jor. O projeto paralelo da banda recifense finalmente teve as músicas gravadas em um disco.