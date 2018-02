Confesse seus pecados, mas não fique só nisso

Confesse seus pecados e será perdoado! Sim, é verdade, o espírito é amoroso e perdoa nossas faltas de omissão ou intenção mesmo. Porém, nem o perdão nos livra de ter de colher o resultado de nossos erros e redimir na prática a beleza que transformamos em aberração. Por isso, além de buscar perdão erguendo as mãos ao céu, também devemos arregaçar as mangas e superar a preguiça que nos fez omitir a participação ativa para erradicar a injustiça que outrora celebrávamos porque não nos atingia diretamente, circulava por aí e caía na horta dos semelhantes, próximos e distantes. Confesse seus pecados, mas para adquirir coragem de redimi-los, para sair desse estado letárgico omisso que dá a deixa para os malignos intencionais manipularem você.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Fazer planos é bom, mas limita a espontaneidade. Por isso, continue fazendo seus planos e tentando se ajustar-se a eles. Porém, quando surpresas acontecerem, não tema sair dos planos e agir espontaneamente.

TOURO 21-4 a 20-5

Ainda que a maioria das circunstâncias seja adversa à satisfação de suas pretensões, movimente-se com abertura mental e emocional, já que nada ficará como está, tudo mudará a passo acelerado. Confie em seu taco.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Quando você compreender que os problemas alheios são seus também viverá o verdadeiro amor. Nesse momento, você se tornará capaz de também celebrar o sucesso alheio como se fosse

o próprio. Um dia será assim.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Preserve o pensamento positivo, mas não se convença de que só pensando positivamente tudo será resolvido. Agregue ao pensamento positivo a ação afirmativa, que demonstre na prática que você acredita em seus pensamentos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Resista às distrações, há assuntos importantes em pauta que requerem toda sua atenção. Ainda que você preveja o resultado vitorioso deles, a celebração não deve ser antecipada, porque fará você perder o foco.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A injustiça provoca respostas agressivas, porque ofende. Porém, nem toda agressividade resulta da injustiça, em muitos casos ela serve para mascarar atitudes injustas. Meça sua agressividade e considere a verdade.

LIBRA 23-9 a 22-10

Atualize a consciência do mais elevado propósito que você teve alguma vez em mente. A elevação você comprovará pelo ardor que imediatamente sentirá no coração depois de imaginá-lo. Sem ele, você não vive, só sobrevive.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Um dia inspirado será sempre aquele em que sua alma se encontra disposta a encarar tudo com a certeza de cada momento ser destinado à realização dos propósitos. É assim que é, mas nem sempre é assim.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Trate seus assuntos com total responsabilidade, assuma o comando de tudo que estiver ao seu alcance e não tire o foco de nada. Agora será necessário ter mais cuidado com tudo, mas sem com isso diminuir o bom humor.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O oposto do amor não é o ódio, mas a mesquinharia. É que o amor é a virtude que faz você oferecer ao mundo o melhor de sua alma. Fazer o contrário é a essência da mesquinharia e, por isso, o oposto do amor.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Praticar o desapego é um ato eminentemente espiritual, tão elevado que poucas vezes nós conseguimos nos atrever a sequer experimentá-lo. Porém, em nome da independência, apenas o desapego traz verdadeira liberdade.

PEIXES 20-2 a 20-3

Condenar-se por ter cometido erros não seria uma atitude sábia. A crua e sincera contemplação dos erros e exageros cometidos há de servir para, imediatamente, tomar as atitudes que corrijam a ajustem os erros.