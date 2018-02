Concurso premiará jovens talentos Terminam amanhã as inscrições para o concurso Walmart Sounds U>Rock. Podem participar cantores solo de pop-rock ou bandas cujos integrantes sejam residentes no Brasil e maiores de 18 anos, com matrícula regular em instituição de Ensino Superior parceira do Universia. As bandas devem acessar o site www.escucha.universia.com.br/concurso e fazer o upload de uma música demo de autoria própria. Os trabalhos serão julgados pelos próprios internautas e por uma comissão de jurados. Os vencedores ganharão R$ 20 mil em instrumentos musicais, além de um prêmio "surpresa", e participarão da fase internacional do concurso.