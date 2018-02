Concurso premiará curtas ''De bolso''

Estão abertas até 5 de novembro as inscrições do Concurso Curtas de Bolso Tela Brasil, promovido pela diretora Laís Bodanzky e pelo roteirista Luiz Bolognesi, ambos de As Melhores Coisas do Mundo. A primeira edição do concurso tem como tema a metalinguagem. Podem ser inscritos curtas-metragens entre 30 segundos e 5 minutos feitos em mídias móveis, como celulares e câmeras digitais. Os vídeos serão avaliados por um júri popular e outro oficial - composto pelos cineastas Philippe Barcinski e Henry Grazinoli, além de Laís e Bolognesi. Como prêmio, quatro vencedores receberão notebooks e celulares. Mais informações em: www.telabr.com.br.