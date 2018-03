Concurso premia melhores fotos de paisagens britânicas

Um concurso promovido por agências de turismo da Grã-Bretanha premiou as melhores fotos de paisagens do país em 2008. As imagens do concurso Take a View estão sendo exibidas em uma exposição especial que foi aberta nesta semana no National Theatre, de Londres. A foto vencedora foi tirada em uma praia na cidade inglesa de Hove. O fotógrafo Gary Eastwood fotografou o seu cachorro, Barney, na paisagem de inverno. Eastwood ganhou um prêmio de 10 mil libras (cerca de R$ 35 mil). O concurso foi promovido por uma série de agências de turismo das quatro nações da Grã-Bretanha: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.