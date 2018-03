Concurso para jovens pintores Até o dia 4 estão abertas as inscrições para o 2.º Concurso de Pintura Latino-Americana que vai fazer parte da feira arteBA, marcada para ocorrer entre 19 e 23 de maio no centro de eventos La Rural, em Buenos Aires (Argentina). Em sua segunda edição, o concurso, realizado pela associação Arcos Dorados, é voltado para jovens artistas, com idade entre 18 e 35 anos, do Brasil, Costa Rica, Peru, Porto Rico e Venezuela. O curador do Instituto Inhotim, em Minas Gerais, Rodrigo Moura, integra o júri. Cinco artistas serão selecionados e o vencedor receberá US$ 16 mil. Os interessados devem se inscrever por meio do site www.arteBA.org/concursoarcosdorados.