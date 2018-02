Concurso marca centenário de livro de Augusto dos Anjos A genial morbidez do poeta Augusto dos Anjos será comemorada com um simpósio, concurso nacional de vídeo-poemas e outras atividades na Paraíba, sua terra natal. E o ponto de partida acontece nesta quarta-feira, quando são lembrados os 100 anos de publicação do livro de poemas "Eu" - para celebrar a efeméride, a Fundação Cultural de João Pessoa e a prefeitura da cidade lançam o 1.º Concurso de Vídeo Poemas Augusto dos Anjos, com R$ 30 mil em premiação.