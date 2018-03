Concurso fotográfico internacional anuncia finalistas

Um dos maiores prêmios de fotografia do mundo - o Sony World Photography Awards - anunciou nesta terça-feira, 1º, os finalistas da sua edição de 2011.

A competição, que premia fotógrafos profissionais e amadores, atraiu neste ano um número recorde de participantes - foram mais de 105 mil inscrições de 162 países.

Na competição profissional, as imagens foram divididas em 15 categorias separadas em três gêneros - Fotojornalismo e Documentários (categorias Atualidades, Questões Contemporâneas, Pessoas, Arte e Cultura, e Esporte), Belas Artes (Arquitetura, Retrato, Paisagem, Natureza Morta e Conceitual) e Comercial (Campanha, Viagem, Estilo de Vida, Natureza Morta e Moda).

Já os amadores foram divididos em dez categorias: Ação; Após o Escurecer; Arquitetura; Arte e Cultura; Moda; Natureza e Vida Selvagem; Panorâmica; Pessoas; Sorrisos e Viagem.

"As inscrições vieram de todo o espectro fotográfico e era óbvio que o painel julgador iria se deparar com uma enorme variedade" disse Francis Hodgson, chefe do Comitê Julgador Honorário.

A competição divulgou fotos tanto de pré-selecionados quanto de finalistas. Os vencedores serão anunciados no dia 27 de abril, e suas imagens serão exibidas na Somerset House, em Londres. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.