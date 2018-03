Concurso do CCSP é prorrogado As inscrições para o edital do Programa de Exposições 2013 do Centro Cultural São Paulo foram prorrogadas até o dia 31 de janeiro. O concurso vai selecionar 12 artistas para exporem na instituição durante o ano, no piso Caio Graco do CCSP. O prêmio para os artistas contemplados para as exposições individuais será um contrato como pessoa física ou jurídica no valor de R$ 7.500,00. O edital traz ainda o Prêmio Residência Artística, que será concedido a um dos 12 selecionados após a realização da mostra. As informações para as inscrições estão disponíveis no site www.centrocultural.sp.gov.br/CCSP_editais.html ou pelo tel. 3397-4002.