Concurso de fotografia celebra 'criatividade e paixão' da construção

O Chartered Institute of Building, um instituto internacional voltado para a indústria da construção e com base na Grã-Bretanha, anunciou os finalistas de seu concurso internacional de fotografia.

A segunda edição do concurso Art of Building (Arte da Construção, em tradução livre) contou com cerca de 2 mil participantes de vários países, entre fotógrafos profissionais e amadores, e escolherá as melhores imagens digitais de ambientes construídos.

A competição, segundo os organizadores, celebra "a criatividade da indústria (de construção), a paixão das pessoas que nela trabalham e o impacto do seu trabalho sobre as pessoas que farão uso da construção final".

Destes, o painel de jurados - entre eles arquitetos, fotógrafos e críticos de arte e fotografia - escolheu 12 concorrentes. O vencedor ganhará 1,5 mil libras (cerca de R$ 3,8 mil).

"Com cerca de 2 mil imagens para escolher, foi uma tarefa extremamente desafiadora para o painel de jurados chegar a uma decisão sobre os finalistas", afirmou o gerente do Art of Building, Saul Townsend.

Entre as fotos finalistas está a de manchas nas paredes de uma estação do metrô de Londres, uma fonte no Parque Olímpico de Sydney, na Austrália, o Muro das Lamentações, em Israel.

"Todos os 12 finalistas interpretaram (a proposta) de uma forma muito diferente, o que deve deixar a votação pelo público muito excitante", acrescentou.

O público poderá escolher as fotos pelo site do concurso, www.artofbuilding.org.

