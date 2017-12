Concurso de excelência de café divulga vencedores no Brasil O 8.º Concurso de Qualidade de Cafés do Brasil - Cup Excellence, organizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, chega ao fim com a divulgação da lista dos vencedores. Trata-se de um concurso de excelência de café no Brasil, cuja última etapa foi realizada na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Como parte do prêmio, esses lotes irão participar do leilão Cup of Excellence, que será realizado na Internet no dia 16 de janeiro. No ano passado, a saca, de 60 kg, do vencedor foi vendida por modestos R$ 14.872. Dos 352 lotes inscritos, somente 54 chegaram a fase final, na qual um júri internacional - composto por 26 jurados e 6 observadores, da Europa, EUA e Japão - selecionou 29 lotes. Os 29 lotes premiados foram listados em duas categorias. Os seis primeiros colocados receberam o Prêmio Especial Cup of Excellense, e obtiveram mais 90 pontos na avaliação final; os outros 23 finalistas receberam o Prêmio Cup of Excellense, dado aos lotes que receberam nota superior à 84,25. O grande vencedor foi a Fazenda Esperança, do município de Carmo de Minas, na região Sul de Minas Gerais. O Sítio Boa Vista, na cidade Sarutaiá, no Estado de São Paulo, ficou em segundo lugar, e em terceiro a Fazenda Pedra Preta, no município de Jesuânia, também no Sul de Minas Gerais. A relação completa dos vencedores está disponível no site www.bsca.com.br.