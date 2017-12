Concurso britânico oferece papel em novo 'Harry Potter'

Fãs de Harry Potter ganharam nesta semana uma chance de ter um pequeno papel no próximo filme da série, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, a ser lançado em 2008, através de uma competição organizada pelo site da empresa MSN. Veja também: Especial 'A Despedida de Harry Potter' O concurso está aberto apenas para usuários do site no Reino Unido. Para participar da competição, os fãs terão de responder questões sobre o best-seller de J.K. Rowling publicadas no site do MSN. A empresa vai publicar uma pergunta nova por semana até o dia 20 de dezembro. "Nós estamos entusiasmados por oferecer o prêmio a um dos fãs de Harry Potter", afirma Mike Lok, porta-voz da empresa. "Não é preciso dizer que esperamos que seja uma competição bem procurada pelos fãs". O novo filme deve ser lançado em novembro de 2008. Compartilhar o mesmo cenário com os atores Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint se tornará realidade para o vencedor do concurso - organizado também pela Warner Home Cinema - que realiza o lançamento em DVD de Harry Potter e a Ordem da Fênix, a quinta aventura na escola de magia de Hogwarts. Com informações da Efe BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC