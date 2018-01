Concorrentes ao Turner expõem em Londres O trabalho de quatro artistas plásticos indicados para o Turner Prize, o prêmio de arte moderna mais famoso - e um dos mais controversos - do mundo, está exposto na galeria Tate Britain em Londres. Tomma Abts, Phil Collins, Mark Titchner e Rebecca Warren estão competindo pelo prêmio de aproximadamente R$ 101 mil entregue a artistas britânicos com menos de 50 anos. O vencedor será anunciado em uma cerimônia no dia 4 de dezembro, transmitida pelo canal de televisão britânico Channel 4. A exposição incluiu a primeira mostra "viva" de sua história, um trabalho de Phil Collins que estabeleceu um escritório com funcionários de sua companhia de produção. Lixo Outro trabalho de Collins exposto é um filme que mostra turcos discutindo como suas vidas foram arruinadas com a chegada dos reality shows de televisão. O trabalho de Rebecca Warren inclui uma caixa iluminada com neon e cheia de felpa. Outro trabalho mostra lixo que a artista coletou do chão, que os organizadores descreveram como causador de "estranhamente melancólico". A lista de selecionados também conta com a artista britânica nascida na Alemanha Tomma Abts, que apresenta pinturas abstratas, além das instalações de Mark Titchner, entre elas, camisetas com letras de músicas e slogans publicitários. Entre os artistas já premiados pelo Turner está Damien Hirst, com a polêmica ovelha conservada em líquido dentro de uma caixa de vidro. Em 2001 o artista conceitual Martin Creed venceu o prêmio ao exibir uma sala vazia contendo um interruptor de luz que era ligado e desligado.