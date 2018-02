Concorrente do Ibope se reúne com TV paga na próxima semana Após uma série de reuniões com Record, SBT, RedeTV! e Band, o instituto alemão Gfk, que planeja iniciar em 2014 a medição de audiência de TV no Brasil, fazendo frente ao Ibope, reúne-se na próxima semana com representantes do mercado de TV paga. A princípio, a conta do negócio será bancada pelas quatro redes abertas acima citadas. A Globo acompanhará o desenvolvimento do negócio, mas, de início, não participa dos investimentos que garantirão a chegada do concorrente do Ibope.