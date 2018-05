Concisão, clareza e horror

Guy de Maupassant (1850 -1893), de quem acaba de ser lançado um livro com quatro de suas narrativas clássicas, foi um fenômeno típico da era da popularização do jornal de papel, valendo-se dele para se tornar um dos autores mais lidos do mundo em seu tempo. Ele soube criar para a concisão que os tipos móveis exigiam. Léon Tolstoi apontou as características de sua obra, destacando, a claridade da exposição e a sinceridade como instrumentos de precisão do que é narrado.

O Horla (1887), que não por acaso abre a coletânea - os outros textos são A Cabeleira, A Mão e O Colar - é um conto de terror que se utiliza de regras de edição do jornal, algo muito contemporâneo para aquele momento. Horla é uma personagem que domin o narrador, que o invade, a ponto de ele duvidar de sua própria lucidez. No fundo, mostra que a prosa é artifício, retórica destinada a provocar acréscimos de percepção aos seus leitores. Por outro lado, satiriza a ciência. Toca em uma questão política que ainda vige para o Brasil - a da invasão de seres, que o tornam "medieval". Eis um trecho da história: "Curiosa notícia chega-nos do Rio de Janeiro. Uma epidemia de loucura, comparável à loucura contagiosa que atacou a população da Europa, na Idade Média, está, neste momento, grassando na província de São Paulo. Os habitantes, aterrorizados, estão sendo possuídos por seres invisíveis, mas tangíveis, uma espécie de vampiro, que se alimenta da vida deles enquanto estão dormindo". Maupassant, sem dúvida, leu Edgar Allan Poe.

