Conchita e seus Falabellas Conchita não sabe de onde vem isso, mas nutre algo especial pelo Miguel Falabella. Não é assim uma coisa de fã que se descabela à presença do ídolo - até porque Conchita não sonha conhecê-lo. Ela acha Miguel misterioso e interessante desde que viu As Noivas de Copacabana. Outra imagem que nunca lhe saiu da cabeça é a de Miguel pintado de dourado num carro alegórico da Império da Tijuca em 1996. Quando o ator, autor e diretor se firmou como tudo isso, Conchita ficou orgulhosa e, como se fosse uma mãe exigente, pensou que ele não poderia ter dado em outra coisa. Ela adorou quando ele virou o Caco Antibes de Sai de Baixo (1996), mas com tristeza parou de servir cajuzinhos nos aniversários das neta Sulema. "Coisa de pobre", repetia o personagem. Mas nada a seduziu em Negócio da China (2008), que ela achou mangá demais - e, conversa à parte, ela não gosta do namorado da neta Sulema, que aparece sempre à porta de casa vestido feito desenho animado, cruzes. Não que Conchita seja especialista no assunto, mas ela sabe que beijo em novela é fundamental. E quis dar um beijo em Miguel quando soube que a novela dele seria Aquele Beijo. Ah, a sensação de que a vida pode mudar por causa de um encostar de lábios. Não um encostar qualquer, mas "aquele encostar". Desde que a novela das 7 estreou, Conchita sente que Miguel está narrando sua vida, como faz com seus personagens. Se você acha que pirou de vez, acho que tem razão. Não a condeno, porque eu mesma em certo momento da vida fiquei achando que o Nabokov narrava minha vida. Mais tarde, foi o Robert Smith. Não foram bons conselheiros, mas acho que Miguel conduziria bem a narrativa de Conchita. Veja só a Cláudia (Giovanna Antonelli), que na primeira semana está trocando aquele Rubinho (Victor Pecoraro) insosso pelo Ricardo Pereira (Vicente). E tudo isso em Cartagena, minha gente! Miguel, quando der, narre a minha vida também.