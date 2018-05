'Concertos Paulínia 2011' terá Dudamel e Zubin Mehta

O anúncio completo dessa programação ocorre hoje, no Theatro Municipal de Paulínia, com a divulgação dos selecionados para o Paulínia Festival de Cinema, em julho. O carro abre-alas da agenda internacional 2011 é ninguém menos que a Orquestra Simon Bolívar, que, no próximo dia 17, regida por Gustavo Dudamel, vai executar a Sinfonia n.º 7 de Mahler. Entre as atrações internacionais estão também a pianista francesa Claire Désert, a Sinfônica do Porto, a Orquestra Jovem da Filarmônica de Israel, que toca com a Sinfônica de Heliópolis, comandadas pelo maestro Zubin Mehta.

"Estamos muito contentes. Após um ano como 2010, em que conseguimos trazer nomes como a Orquestra Jovem das Américas e a soprano Jessye Norman, ter mestres como Dudamel e Mehta é a prova de que estamos fazendo um trabalho consistente", comentou o diretor artístico do projeto "Concertos Paulínia", Roberto Ring, que também é violoncelista integrante do Solistas de Paulínia, grupo em residência do Teatro Municipal. A Orquestra Jovem da Filarmônica de Israel também toca com o violoncelista Mischa Maisky.

A programação segue até dia 27 de outubro, com a apresentação da Sinfônica de São Petersburgo, regida por Vladimir Lande. Em paralelo, seguem as apresentações regionais e o trabalho da Orquestra Jovem de Paulínia. "Mais que aproximar a música clássica do público da região, onde há grande demanda, o projeto, que nasceu em 2009, tem o objetivo de formar tanto público quanto músicos. É importante que as novas gerações tenham acesso a todo tipo de arte. Formar uma orquestra jovem em Paulínia é imprescindível. Este ano também criaremos o Coral Jovem de Paulínia", comentou o secretário de Cultura de Paulínia, Émerson Pereira Alves. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.