Concerto para a rainha reúne realeza do pop em Londres

Milhares de pessoas se reuniram em Londres para ver o concerto que celebrou os 60 anos do reinado da rainha Elizabeth 2ª.

A apresentação, realizada diante do Palácio de Buckinham contou com nomes consagrados do pop que se destacaram ao longo de diferentes fases das seis décadas em que Elizabeth 2ª reinou.

Entre os destaques estiveram Paul McCartney, que chamou a rainha ao palco para uma homenagem, Stevie Wonder, que realizou um improviso em tributo à monarca durante a canção Isn't She Lovely? e Shirley Bassey, que interpretou o clássico Diamonds Are Forever, que pareceu sob medida para a ocasião - a celebração do Jubileu de Diamante da rainha.

O show contou ainda com a presença do veterano do pop britânico Cliff Richard, o ídolo pop Robbie Williams e a banda de ska Madness, que se apresentou no topo do Palácio de Buckingham, com um sucesso tradicional também muito apropriado para a ocasião, a música Our House (Nossa Casa).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O concerto teve ainda outros destaques, como a presença de artistas da Comunidade Britânica, como um coral de crianças de Uganda.

Na plateia estavam os príncipes Harry e William e a mulher deste último, Katte Middleton, além do príncipe Charles e outros membros da realeza, mas a única ausência de peso foi a do marido de Elizabeth 2ª, o príncipe Phillip, de 90 anos, que teve de ser internado após ter contraído uma infecção na bexiga. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.