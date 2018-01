Concerto da Osesp em Paris terá transmissão pela internet

O primeiro concerto da turnê europeia da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), que será realizado hoje em Paris, terá transmissão ao vivo pela internet. Para acompanhá-lo, basta acessar, às 15 horas (horário de Brasília) o site www.citedelamusiquelive.tv/. Na apresentação, o grupo vai interpretar obras de Clarice Assad, Chopin e Mahler, com solos do pianista Nelson Freire e regência da maestrina Marin Alsop.