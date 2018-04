'Conan, o Bárbaro' pode ganhar um novo filme em Hollywood

O herói Conan, o Bárbaro pode retornar às telonas após um acordo milionário que passou o direito sobre o personagem para a companhia Millenium Films. O acordo, confirmado nesta segunda-feira, 13, pela revista Variety, pode significar a volta do mítico herói, que lançou a carreira de ator do atual governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. Os estúdios Warner, que possuíam os direitos, estavam há sete anos tentando reviver as aventuras do guerreiro. Tanto os produtores Larry e Andy Wachowski, criadores da saga Matrix, como o diretor Robert Rodríguez, autor de Sin City - A Cidade do Pecado, e o próprio John Milius, que dirigiu o Conan original, tentaram neste período escrever um roteiro para o novo filme, tentativas que não deram certo. A Millenium Films informou seu desejo de iniciar a produção no próximo ano. "Acreditamos neste nome, e ele nos levará a vários filmes", afirmou Joe Gatta, um dos responsáveis da produtora. A revista não entra em detalhes sobre o valor pago pela produtora nem cita quem pode voltar a dar vida ao personagem. Criado pelo escritor Robert E. Howard, Conan conta com um grande número de fãs no mundo da história em quadrinhos. O primeiro filme, rodado na Espanha, em 1982, ganhou uma continuação dois anos depois, também com Schwarzenegger como protagonista, intitulada Conan, o Destruidor. O personagem tem mais de 40 produtos no mercado, incluindo o jogo online "Age of Conan: Hyborian Adventures". Será lançado em breve um jogo para videogame que se adaptará ao Xbox360 e ao PlayStation 3. A saga de Conan quer aproveitar o atual sucesso de personagens de história em quadrinhos nas telonas, como Homem-Aranha, 300 e o Quarteto Fantástico. A mesma produtora tem em sua pasta de projetos o filme Righteous Kill, com Al Pacino e Robert De Niro como protagonistas, e John Rambo, que significará a volta de Rambo, com Sylvester Stallone, aos cinemas.