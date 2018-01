Comprador paga US$ 1 mi por gibi raro do Super-Homem

Um exemplar raro da primeira revista em quadrinhos do Super-Homem foi vendido nesta segunda, 22, por US$ 1 milhão, superando o recorde estabelecido no ano passado.

A edição é um exemplar de 1938 do Action Comics número 1, considerado o Santo Graal das revistas em quadrinhos. A capa da revista, que custou US$ 0,10, mostra o Super-Homem levantando um carro.

O exemplar foi vendido por um particular para um comprador também particular, que não divulgaram seus nomes. A venda foi realizada pelo site de leilões ComicConnect.com.

O recorde anterior fora estabelecido no ano passado, quando US$ 317 mil foram pagos também por um exemplar da edição do Action Comics número 1. A cópia vendida nesta segunda-feira alcançou um valor muito maior porque está em melhores condições de conservação.