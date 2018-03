Compositor Maurice Jarre morre aos 84 anos O compositor Maurice Jarre, que capturou a grandiosidade do deserto em sua trilha para o filme "Lawrence da Arábia" e escreveu o famoso "Tema de Lara" do filme "Doutor Jivago", morreu aos 84 anos, em sua propriedade na Califórnia, onde viveu por décadas. A informação foi divulgada hoje por Bernard Miyet, amigo do compositor e líder da associação de músicos franceses Sacem. As causas da morte não foram divulgadas. "O mundo da música está de luto por uma de suas últimas grandes personalidades", disse Miyet. "Além de seu talento, Maurice Jarre cultivou o bom caráter, um forma de vida e uma simplicidade que se tornaram lendários".