Compositor Billy Blanco é homenageado no Teatro do Sesi Em homenagem ao legado musical deixado pelo compositor paraense Billy Blanco, o Sesi-SP apresenta o projeto "Sinfonia Paulistana - Um Novo Olhar". Os concertos em tributo ao compositor serão realizados hoje e amanhã, às 20 horas, no Teatro do Sesi, e contarão com a participação especial do cantor e violonista Billynho Blanco, filho do homenageado, e dos músicos André Abujamra, Blubell, Curumin, Karina Zeviani, Laura Lavieri, Marcelo Jeneci e Maurício Pereira.