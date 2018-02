Compositor alemão Stockhausen morre na Alemanha O compositor alemão Karlheinz Stockhausen morreu aos 79 anos em sua casa no Estado Renânia do Norte-Vestefália, norte do país, informou a mídia local nesta sexta-feira. Ele foi um dos mais influentes compositores mundiais do pós-guerra e ficou famoso por seu trabalho pioneiro na música eletrônica. A mídia alemã citou a ex-esposa de Stockhausen, Mary Bauermeister, dizendo que ele morreu após se adoentar. (Por Madeline Chambers)