Complexo Cultural da Luz: a maior obra do setor na AL Será apresentado nesta quarta para o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, o projeto do Complexo Cultural da Luz. "Diminuímos seu tamanho porque estava superdimensionado", diz o secretário de Estado da Cultura, Andrea Matarazzo. De 101 mil m² de área a ser construída na região central da capital paulista, o espaço ficará com 73 mil m². Com obra orçada em torno de R$ 500 milhões - cerca de metade dos recursos provenientes do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e o restante do governo estadual - o Complexo Cultural da Luz vai abrigar teatro dedicado à dança e à ópera, as novas sedes da Escola de Música do Estado de São Paulo - Tom Jobim e da São Paulo Companhia de Dança, sala de recitais, espaço flexível para apresentações experimentais de artes cênicas, biblioteca, estacionamento, café, restaurante e área verde.