Compassos entre ontem e hoje

ESPECIAL PARA O ESTADO

Numa bem-vinda estratégia em tempos de clara escassez de recursos, a Orquestra de Bolsistas do 42º. Festival de Inverno de Campos do Jordão ameaça transformar-se na grande novidade do evento que reúne, entre hoje e amanhã, oito concertos variados na cidade.

O maestro Cláudio Cruz enviou as partes para os dois terços de bolsistas que integram a sinfônica um mês antes do início do Festival. Juntos, já em Campos, ensaiaram por uma semana um programa exigente, que inclui o Choros no. 6 de Villa-Lobos e a suíte Études sur Paris, de Almeida Prado, além do Concerto Imperador, de Beethoven, com o pianista José Feghali.

A orquestra de bolsistas começa hoje uma turnê de seis apresentações antes do concerto de encerramento na Sala São Paulo, no dia 24 de julho. O objetivo, segundo Cruz, é propiciar aos estudantes o ritmo de atuação dos profissionais. Explico: solistas, grupos e orquestras profissionais costumam programar várias vezes o mesmo repertório em concertos menores, antes de uma apresentação importante. É um warm-up necessário para amadurecer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A maratona começa hoje às 16h30 na Praça de Capivari; continua amanhã às 18 horas no Auditório Cláudio Santoro. E segue em Piracicaba (19), Jundiaí (20), Santos (22), Santo André (23), culminando dia 24 na Sala São Paulo. A itinerância do Festival foi anunciada como novidade, mas não é; concertos em outras cidades já se realizaram em anos anteriores. Pela primeira vez, sim, a orquestra de bolsistas faz uma miniturnê pelo interior.

Entre as atrações mais interessantes deste fim de semana está o concerto de hoje, às 17 horas, na Capela do Palácio Boa Vista, onde o pianista Álvaro Siviero e quatro músicos de cordas, incluindo os De León (Pablo e Alexandre) tocam o sempre emocionante quinteto para piano e cordas de Brahms opus 34.

Overdose mahleriana. O concerto de hoje, às 21 horas, no Auditório Cláudio Santoro, é o mais expressivo. Reúne a orquestra brasileira que artisticamente mais cresceu nos últimos anos, maestro competente e programa atraente. Falo da Filarmônica de Minas Gerais e de Fábio Mechetti, que com a soprano Adriane Queiroz interpretam a Sinfonia no. 4 de Mahler.

Claro que é interessante ver um grupo em clara ascendência enfrentando partitura tão exigente. Mas a atual overdose de Mahler é talvez excessiva. Na ânsia de comemorar a efeméride - principal e quase exclusivo motor marqueteiro que impulsiona a vida musical clássica no planeta -, vivem-se sucessivas avalanches de gravações em CDs, DVDs e concertos.

Este é, sem dúvida, o maior sintoma da doença passadista da vida musical, sobretudo a sinfônica, que se arrisca a empalidecer o prazer que sentimos ao ouvir estas obras-primas. Superexposição pode resultar em rejeição. Acabamos de ver esse filme com Chopin e Liszt.

Em 2010 os 200 anos de nascimento do primeiro viraram tsunami de noturnos, mazurcas e polonaises sobre nossos ouvidos; e os 200 anos de nascimento de Liszt em 2011 estão nos soterrando sob rapsódias húngaras e sonhos-de-amor.

No caso de Mahler, a avalanche é mais sutil, porque não parte do público, e sim dos maestros. A efeméride é dupla. Em 2010 comemoramos os 150 anos de seu nascimento e em 2011 o centenário de sua morte. Suas nove sinfonias funcionam para os maestros atuais como parâmetro de aferição de qualidade (mesmo papel das nove de Beethoven até a primeira metade do século 20). O mantra é: regentes só atingem a maioridade quando se dão bem em Mahler.

Alex Ross, autor de O Resto é Ruído, excepcional história da música do século 20, repete outro mantra, bem mais saudável: a música odeia o passado. Se fosse a Campos neste fim de semana, Ross não perderia, amanhã, às 15h30, na Igreja Matriz de Santa Terezinha, o concerto em que Eduardo Leandro vai reger obras inéditas escritas pelos alunos de composição do Festival.

O mantra de Ross, claro, é apenas um desejo. Seria mais verdadeiro reconhecer que a vida musical adora o passado. Mas a missão de um Festival tem de incluir o amor à música do presente. Como fizeram, até aqui, grupos como o Imani Winds, Het Collectief e Arditti Quartet.

DESTAQUES DO DIA

12h30, Praça do Capivari

Camerata Antiqua de Curitiba

Wagner Polistchuk regência / Darci Almeida soprano / Marcelo Dias barítono

Grátis

16h30, Praça do Capivari

Orquestra do Festival Cláudio Cruz regência / José Feghali piano

Grátis

17h, Capela do Palácio Boa Vista

Álvaro Siviero e convidados

Álvaro Siviero piano / Pablo de León violino / Rudá Alves violino / Alexandre de León viola / Mauro Brucoli violoncelo

Ingressos R$ 50

21h, Auditório Claudio Santoro

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Mozart | Mahler

Ingressos R$ 100