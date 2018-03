Companhia lança quatro selos No ano em que comemora seu 25.º aniversário, a Companhia das Letras lançará quatro selos, com o objetivo de ampliar e dar mais pluralidade ao seu público leitor. No início de abril, começam a ser publicados os primeiros livros da Editora Paralela, sintonizada com o novo leitor que procura novos gêneros de publicações. Em setembro, chegam às livrarias obras dos selos Seguinte e Boa Companhia, voltados para o jovem, E, em 2013, será a vez do Portfolio Penguin - selo fundado nos EUA por Adrian Zackheim em 2001 - chegar ao Brasil com títulos nas áreas de negócios, economia, gestão empresarial e marketing.