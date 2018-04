Companhia francesa exibe 'Os Reis Preguiçosos' em SP Com 150 artistas, entre elenco francês e voluntários brasileiros, a trupe Transe Express apresenta no sábado e domingo "Os Reis Preguiçosos", espetáculo em que o show acontece em um móbile gigante, com desfiles de carros alegóricos. O cortejo de seis carros alegóricos conta a história de seis reis que partem em uma viagem intuitiva pelo Norte, Sul e Leste. De acordo com informações do Sesc-SP, a apresentação será gratuita, no Museu do Ipiranga, zona sul de São Paulo.