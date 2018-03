Companhia de Ivaldo Bertazzo realiza performance na Bienal Tiago Queiroz/AE A Companhia de Dança Ivaldo Bertazzo e os músicos do Grupo Experimental de Música realizaram na manhã deste domingo, 9, uma performance no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Na performance, que foi chamada de "invasão", os integrantes invadiram a Bienal com seus corpos pintados e instrumentos confeccionados artesanalmente e fizeram apresentação de dança e música. O evento teve grande interação do público.