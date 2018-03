Companhia de dança Antonio Gades se apresenta em SP

Inspirado na obra do francês Prosper Mérimée, de 1837, que deu origem à consagrada ópera de Georges Bizet, "Carmen" foi coreografado por Gades, em 1983, quase que simultaneamente à produção do longa-metragem de mesmo nome. O diretor espanhol Carlos Saura estava à frente do filme. Foi a segunda parceria de Gades e Saura, aliança responsável por difundir o flamenco mundialmente. Em 1981, o balé "Bodas de Sangre" já havia sido transformado em filme.

"Carmen" conta a história da cigana sedutora de mesmo nome, que arrebatava os homens ao seu redor. A peça é marcada pela presença dessa mulher fatal. Para Stella Arauzo, diretora artística do grupo - que, por 20 anos, dançou com Gades -, o fato de a dança falar sobre a emancipação da mulher é o que atrai o público até hoje. "É uma temática sempre contemporânea. Carmen mostra a luta feminina pela liberdade interior e de expressão", destaca ela.

"Bodas de Sangre" e "Suíte Flamenca", de 1968, têm sessão dupla amanhã, como parte da programação do Flamenco Festival. Baseado na obra homônima do escritor espanhol Federico García Lorca, "Bodas" acompanha uma história de amor maldito. No dia do casamento, um noiva foge com seu amante. A tensão cresce quando o noivo abandonado resolve seguir a ex-futura mulher. Por sua vez, "Suíte Flamenca" reúne números de dança flamenca tradicional pela visão de Gades.

Stella explica que as coreografias foram escolhidas por terem um bom diálogo. "São duas danças que se encaixam muito bem em termos de tempo e mostram um bom panorama do universo do flamenco." A passagem das três peças pela cidade é uma chance para conhecer a obra de um mestre. "Existe o flamenco antes e depois de Gades. O objetivo do grupo é manter viva essa tradição que ele começou para o público que ainda virá." As informações são do Jornal da Tarde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Carmen - Teatro Bradesco (Rua Turiaçu, 2100, 3º piso). Tel. (011) 4002-0019. Hoje, às 21h. Ingressos: R$ 60 a R$ 200. 80 minutos. Livre.

Bodas de Sangre e Suíte Flamenca - Teatro Municipal de São Paulo (Praça Ramos de Azevedo, s/nº). Tel. (011) 3397-0327. Amanhã, às 21h. Ingressos: R$ 80 a R$ 250. 90 minutos. 5 anos.