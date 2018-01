Companheiro de Anna Nicole quer mansão nas Bahamas O advogado e companheiro de Anna Nicole Smith reclama a propriedade da mansão nas Bahamas onde vivia com a ex-coelhinha da revista Playboy que morreu na semana passada, disse seu advogado. Howard K. Stern apareceu na mansão Horizons com Dannielynn Hope Marshall Stern, a filha de 5 meses de Anna Nicole, de quem assegura ser o pai. A mansão e a paternidade da menina estão em disputa. Já são três os possíveis pais da criança: Stern, o ex-amante Larry Birkhead e o príncipe Frederick von Anhalt, de 59 anos e casado há 20 anos com a atriz Zsa Zsa Gabor, de 90 anos. O príncipe afirmou em entrevista ao programa Larry King Live, da rede de televisão CNN, que manteve uma relação com Anna Nicole por dez anos, e que poderia ser o pai da criança. Já a mansão teria sido um presente do ex-noivo, o empresário norte-americano G. Ben Thompson, para Anna Nicole, mas Thompson diz que apenas emprestou a mansão a ela, e durante o fim de semana mudou as fechaduras da casa. A ex-modelo morreu na quinta-feira, aos 39 anos, em um hotel do Estado da Flórida. Stern, que diz ser o pai de Dannielyn, mudou novamente as fechaduras da casa, ao chegar com a menina. Um jornalista da AP viu a mãe de Anna Nicole, Vergie Arthur, entrando na casa. O advogado disse que apresentou uma queixa à polícia sobre o roubo de computadores da casa, sem dar mais detalhes. A polícia disse no Domingo que estava investigando as acusações. Munroe declarou que a casa pertence agora a Stern, o companheiro de Anna Nicole. As causas da morte de Anna Nicole ainda não foram determinadas. O médico legista do condado de Broward, Joshua Perper, que realizou a autópsia, disse que levaria semanas para encontrar a causa da morte. A filha da ex-modelo não estava com sua mãe quando ela morreu. Anna Nicole queria fixar residência nas Bahamas e pediu a um tribunal para ser reconhecida como proprietária da mansão. A Corte Suprema da ilha agendou uma audiência sobre o caso no dia 26 de fevereiro, disse Munroe. O advogado afirmou desconhecer os planos para o funeral de Anna Nicole, mas esperava que ela fosse enterrada nas Bahamas junto de seu filho Daniel Smith, de 20 anos, que morreu em setembro. Para o advogado, Stern, que figura como pai da menor na certidão de nascimento, tem a custódia da menina.