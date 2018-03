Como ter seu próprio mosteiro

16H15 NA GLOBO

(Space Chimps 2). EUA, 2010. Direção de John H. Williams, Com Zack Shada, Patrick Warburton e Cheryl Hines.

Uma nova aventura começa quando um simpático e corajoso chimpanzé de circo é incentivado a seguir os passos do avô Heroico, o primeiro macaco no espaço. Ele parte para o espaço para tornar realidade seu grande sonho. Reprise, colorido, 76 min.

A Cidade Abaixo

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

22 H NA CULTURA

(Unter dir die Stadt). Alemanha,

França, 2010. Direção de Christoph Hochhäusler, Documentário.

A Mostra Internacional de Cinema na Cultura exibe a versão dublada de A Cidade Abaixo. Na trama, um homem e uma mulher se encontram em uma galeria de arte e compartilham um momento fugaz de atração, mas nenhum deles toma iniciativa. Dias depois, os dois estranhos (ambos casados) se encontram por acaso, resolvem tomar um café juntos e brincam com o inexplicável fascínio que sentem um pelo outro. Svenja está em um quarto de hotel com Roland, mas não consegue consumar o caso. Roland é um poderoso executivo do banco onde o marido de Svenja trabalha e arquiteta a transferência dele para a Indonésia para substituir um gerente recém-assassinado. Sem saber das ações de Roland, Svenja deixa de resistir. Reprise, colorido, 106 min.

Travessia

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2009. Direção de João Batista de Andrade, Documentário.

Travessia, de João Batista de Andrade, é baseado em depoimentos de pessoas que viveram sob a ditadura militar. O documentário apresenta reflexões de brasileiros que tiveram uma participação expressiva nesse período, seja a favor ou contra o golpe de Estado. O filme também traz uma discussão pública e um debate sobre os caminhos divergentes de luta, a travessia das fronteiras e o Brasil de hoje, pós-ditadura. Entre as novidades, pela primeira vez a participação reveladora de Maria Paula Caetano, a organizadora das Marchas da Família com Deus pela Liberdade, contra o governo João Goulart e que propiciou o apoio público/civil, ao golpe de estado de 1964. Reprise, colorido, 79 min.

Debi & Loide, Dois Idiotas em Apuros

22H45 H NO SBT

(Dumb & Dumber ). EUA, 1994. Direção de Peter Farrelly, com Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly.

O atrapalhado motorista, Loide, se apaixona por Mary Swanson, uma passageira que embarcou para Aspen. Ao ver uma maleta "esquecida", Loide acredita ser de Mary e por isso convence o também "perturbado", amigo Debi a acompanhá-lo nessa louca viagem até Aspen. Eles só não imaginam o perigo que representa a tal maleta. Reprise, colorido, 106 min.

Dois Vendedores Numa Fria

23 H NA REDE BRASIL

(Grilled). EUA, 2006. Direção de

Jason Ensier, com Ray Romano,

Kevin James, Sofia Vergara.

Maurice e Dave formam uma atrapalhada dupla de vendedores de carne de porta em porta. Depois de passar muito tempo sem negociar um único bife, eles vão ter de fazer das tripas coração para fechar um excelente negócio em apenas 24 horas... Ou serão despedidos. Reprise, colorido, 83 min.

O Mosteiro: Sr. Vig & a Freira

0H15 NA CULTURA

(The Monastery: Mr. Vig and the Nun). Dinamarca, 2006. Direção de Pernille Rose Grønkjær, Documentário.

Neste curioso, mas precioso documentário, mundos entram em choque, pessoas se enfurecem e os sonhos se realizam quando Jorgen Lauersen Vig, um senhor de 82 anos da Dinamarca, virgem, e a Irmã Ambrosija, uma freira russa obstinada, se unem para transformar o castelo em mal estado do sr. Vig num mosteiro ortodoxo russo. O sr. Vig nunca conheceu o amor romântico. E a irmã Ambrosija, a freira jovem, por acaso ou por destino, torna-se parte de sua vida. Ele é um homem solteiro, bem-educado, que possui um castelo em mau estado situado no campo dinamarquês e que sonhou a vida toda em transformar sua propriedade num mosteiro ortodoxo russo. Depois de uma visita à Rússia e negociações com o patriarca russo, uma delegação de freiras, chefiada pela irmã Ambrosija, chega à Dinamarca para checar se o castelo pode tornar-se um mosteiro. As freiras aprovaram e, após uma bela reforma, o local fica pronto. É então que a vida do sr. Vig muda. Ele, que nunca conviveu com mulheres, passa a dividir sua casa com a voluntariosa irmã Ambrosija e as outras freiras. E começam também as dúvidas. O sr. Vig deve deixar seu castelo por testamento para a Igreja russa e realizar seu sonho de fazer um mosteiro? Ou deve ficar com o castelo e prosseguir sua vida solitária de homem solteiro? Reprise, colorido, 85 min.

TV PAGA

O Discurso do Rei

15H53 NA HBO2

(The King's Speech). Grã-Bretanha, 2010. Direção de Tom Hooper, com Colin Firth, Geoffrey Rush.

Dirigido por Tom Hooper, que este ano concorre ao Oscar por Os Miseráveis, O Discurso do Rei conquistou as estatuetas de melhor filme, ator (Firth), diretor (Hooper) e roteiro original. O drama narra a saga real do rei George VI (Firth) em busca de sua voz e da vitória na batalha contra os alemães. Desde pequeno, Bertie (Firth) sofre de gagueira nervosa, mas, ao ser escolhido para ser rei da Inglaterra, tem de encarar o problema, em uma época em que, às vésperas da 2ª Guerra, a nação precisava desesperadamente de um líder com voz ativa. Reprise, colorido, 118 min.