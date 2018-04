Como ser profundo e singelo, sem perder o sentido de espetáculo O início de Além da Vida mostra que Clint Eastwood não perdeu o sentido do espetáculo, próprio de alguém formado em filmes de ação. O tsunami que surpreende o casal francês em férias na Tailândia é das catástrofes naturais mais bem filmadas e realistas da história recente do cinema. Mas o que se vê a seguir mostra o homem maduro, sereno em seus 80 anos e consciente de que um início espetacular não se sustenta por si só. Funciona apenas se colocado de maneira funcional no conjunto da história que se deseja narrar. Ou da reflexão que se deseja fazer. Eis aí: o tsunami é o contato repentino com a morte - ou com a sua bem palpável possibilidade. Marie Lelay (Cécile de France) não é alguém doente ou perto do fim. Ao contrário. É jovem, exala saúde e energia pelos poros. Jornalista de sucesso, está apenas fazendo uma pausa em seu trabalho com o namorado, produtor do seu programa na TV. Marie julga-se no topo do mundo. A força natural da onda gigante a coloca em seu lugar. Ela não é nada.