Como ser jurado em Gramado

Para concorrer, é preciso ser maior de idade e residir na cidade de São Paulo. Interessados devem enviar exclusivamente para o e-mail juri.gramado@grupoestado.com.br, até aquela data, um texto de no máximo 2.000 caracteres (incluindo espaços em branco) em que responda criticamente à seguinte pergunta: Qual o meu roteiro preferido de um filme brasileiro de todos os tempos? Acompanhando o texto, o participante deve incluir obrigatoriamente no mesmo e-mail, sob o risco de eliminação do concurso, um minicurrículo, além de endereço, telefone, CPF e RG. O vencedor terá viagem, estada e alimentação pagas pela organização do festival e não poderá levar acompanhante.

O escolhido vai fazer parte do Júri Popular que terá, ao todo, 13 participantes, que deverão assistir a todos os filmes das mostras competitivas de longas nacionais e estrangeiros e de curtas nacionais. Finalmente, o vencedor do concurso deverá ter disponibilidade de estar em Gramado do dia 5 até 14 de agosto.