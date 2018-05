Como ser grande No começo não havia muito segredo. A urgência pedia músicas vibrantes e diretas. Assim, o fenômeno Arctic Monkeys veio ao mundo. Impossível não gostar daqueles moleques descabelados, com suas guitarras velozes e letras sobre o cotidiano juvenil. Foram dois álbuns e uma rápida ascensão. O sabor de novidade, no entanto, tinha prazo curto. A vida adulta se apresentava e surgia a necessidade de traçar uma nova rota. Antes ásperas, as canções foram se tornando refinadas, sombrias e psicodélicas até. Humbug, de 2009, é o cerne da mudança. Suck It and See é a consolidação dela. A única diferença é o clima mais ensolarado das composições, de sabor nostálgico e apelo pop. Tem até "sha-la-la-la" pontuando refrões, como se tivesse baixado um Beach Boys. O legado de Josh Homme, produtor do último disco, ainda é evidente, com a junção de bateria e baixo pulsantes e um poderoso riff. Há também a contraposição desta ideia, em que a variação é mais negócio, que diga a empolgante Library Pictures. Alex Turner, o rapaz de versos afiados, é quem dá as nuances para um disco calmo e divertido.