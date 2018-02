Como se muda um discurso

Pela primeira vez, uma mulher assume a Presidência. Não bastasse o simbolismo do fato, sua figura também mobiliza uma série de expectativas. Vítima direta da ditadura que assolou seu país, teria a chance de rever crimes impunes e segredos ainda não revelados. Estranhamente, porém, ela se afasta do tema e pouco fala a respeito.

Parece, mas não é. A história, que soa familiar, remete a Michelle Bachelet, última dirigente do Chile. E foi retomada pelo dramaturgo Guillermo Calderón na concepção de Villa + Discurso. "Teatro também se pode fazer no calor do momento. Não busco objetividade. Não preciso ter distanciamento histórico", diz o autor e encenador chileno, em entrevista ao Estado.

A montagem combina, na verdade, duas peças distintas. Em Discurso, ele simula o que seria o pronunciamento de despedida de Bachelet do governo. Antes, porém, conduz o público a um mergulho no contexto da era Pinochet. Villa se sustenta a partir do encontro de três mulheres. Cabe a elas decidir que destino dar ao espaço da Villa Grimaldi - principal foco de tortura do regime militar. "Como filhas da ditadura, essas personagens não viveram a experiência da geração anterior. Portanto, são capazes de questionar tudo isso do ponto de vista da memória", pontua.

Grande destaque do último Festival Santiago a Mil, a produção também já foi vista com entusiasmo na Europa e chega agora ao País. De hoje a domingo, ocupa o Sesc Pompeia. Depois, segue para o FIT - Festival Internacional de São José do Rio Preto.

Villa + Discurso será o terceiro trabalho de Calderón a cruzar a fronteira brasileira. Antes, passaram por aqui Deciembre - sobre uma hipotética guerra que se daria em 2014 - e Neva, uma arrebatadora criação na qual revisitava a tradição do drama moderno, relendo textos de Anton Chekhov.

As duas peças revelam o estilo que notabilizou o artista: despojamento na cena e agudeza no discurso, que resvala invariavelmente na política. Traços que fizeram de seu nome um dos mais proeminentes do panorama latino. E que devem despontar também nessa última produção.

Sem cenários grandiosos ou efeitos de luz, Calderón prima por uma estética da simplicidade. "Gosto de pensar que fazemos um teatro de ideias. Por isso, elas é que devem estar em primeiro plano", justifica. Tanto apego ao que é dito se traduz em um trabalho minucioso com os intérpretes. "Temos que defender pontos de vista muito fortes, o que nos coloca em uma situação de grande exposição", analisa a atriz Carla Romero.

VILLA + DISCURSO

Sesc Pompeia. Espaço Cênico. Rua Clélia, 93, tel. 3871-7700. Hoje e amanhã, às 21 h; dom., às 19 h. R$ 24.