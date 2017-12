Como Luca coloriu seus desenhos?

As edições desta sexta, 18, do Guia e do Divirta-se!, encartadas nas edições São Paulo do Estadão e do Jornal da Tarde, teve ilustrações de uma criança na reportagem de capa, com a programação de férias na cidade. No jornal, cada leitor poderia pintar os desenhos como quisesse. Aqui, no portal estadao.com.br, o garoto Lucas Albano, de 10 anos, mostra como finalizou suas criações.

Veja abaixo os seis desenhos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CAPA:

MONSTROS E OUTRAS CRIATURAS:

POÇÕES MÁGICAS:

CAÇA AO TESOURO:

PRÍNCIPES E PRINCESAS:

BICHOS QUE FALAM: