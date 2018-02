Como há 40 anos Ela era só uma menina assustada diante de seu grande piano em 1971. Ele, já um nome arrebatando corações. Carole King, quando usava cabelos amarrados, e James Taylor, quando usava cabelos, se uniram naquele início de anos 1970, no Troubadour, para comoção geral em uma apresentação que teve como ponto catártico a classuda You"ve Got a Friend (veja no YouTube, vale a pena). Agora, a dupla volta a se reunir na mesma casa, quase 40 anos depois, para um desfile de canções do quilate de Carolina in My Mind e Fire and Rain.