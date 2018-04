Como fingir interesse pela vida alheia

O ator Bento Ribeiro estreia hoje, às 22h30, no Verão MTV, um talk show que receberá celebridades que vão desde a atriz Maria Ribeiro até a panicat Nicole Bahls, passando pelo socialite Bruno Chateaubriand. Ao Estado, Bento, filho de João Ubaldo Ribeiro, fala sobre a nova atração da MTV, que pode ganhar espaço fixo na programação da emissora para este ano.

Como vai ser o talk show?

É um bate-papo descontraído na praia. É uma entrevista, mas com a minha personalidade.

A MTV, em material de divulgação, disse que você vai "abalar o mundo artístico"...

Não tenho condições de fazer isso (risos)! Ao menos não agora. Vou seguir uma linha, tenho umas perguntas, mas vou tentar ver o que cada entrevistado me apresenta e tentar jogar de acordo com o que falam.

E o que você achou de entrevistar? É bem diferente de fazer o Furo ou o Comédia MTV.

Gostei. Nunca fiz nada assim: fazer perguntas para as pessoas e fingir interesse na vida delas (risos). Brincadeira! Mas sinto que tenho de deixar as pessoas falarem sem precisar aparecer pra c... As coisas são mais rasinhas, só para dar risada. A maioria das coisas que as pessoas falam, você já ouviu antes. É sempre um lugar-comum. Gosto de manter a parada mais leve.

O talk show pode virar programa fixo este ano?

O Furo e o Comédia MTV continuam na grade de programação e este talk show, dependendo de como for no Verão MTV, entra na grade lá para a frente, quando estrear a programação do ano, mas vai ser em outro esquema, porque agora são só duas cadeiras e a praia. Nada mais.