Como fazer um game de sucesso, segundo Matt Costello

Responsável por jogos como The 7th Guest (1993) e Doom 3 (2005, foto ao lado), Costello fará palestras gratuitas, entre 11 e 14 de maio, no Centro Brasileiro Britânico (Rua Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros). A produção do evento informa que, para reservar vagas, os participantes pagarão uma taxa de R$ 30, que será devolvida no final do curso. Haverá também um processo de seleção dirigido pelo próprio Costello. Mais informações pelo tel. (11) 3039-0537 ou pelo e-mail festival@culturainglesasp.com.br. A primeira turma, de iniciantes, está marcada para 11 e 12 de maio. A segunda, dias 13 e 14, será para profissionais e estudantes de cursos técnicos.