Como deve ser Brahms

Brahms trabalhou durante todo o ano de 1861 no seu primeiro quarteto para piano e cordas, opus 25. Enviou uma cópia da partitura para o amigo violinista Joseph Joachim, que torceu um pouco o nariz para o primeiro movimento, mas adorou o finale "à cigana". De fato, é surpreendente a maneira livre com que Brahms retrabalha os fundamentos do que então se considerava "música cigana" - as alternâncias entre o melancólico e as exuberantes danças, entre o rápido vertiginoso e virtuosístico e os lentos nostálgicos. O interesse que despertou a obra foi enorme: o próprio Brahms fez um arranjo para piano a quatro mãos, e Arnold Schoenberg, 70 anos depois, fez uma versão sinfônica do quarteto, que constitui a obra principal do CD recém-lançado no mercado internacional pela EMI Classics, com Simon Rattle e a Filarmônica de Berlim (você pode baixá-lo por módicos US$ 9,99 no site www.classicsonline.com).

E por que o revolucionário da música do século 20 faria isso? Porque adorava Brahms e particularmente esta obra: ainda jovem, tocou-a várias vezes, primeiro como viola e depois como violoncelista. E porque, como declarou, o quarteto sofre de problema estrutural. Já é difícil combinar com sabedoria e bons resultados os timbres das cordas com o do piano. As coisas pioram, disse, quando o pianista é muito bom. Aí é que ele se desequilibra de vez. Pois Schoenberg orquestrou-o para eliminar esse desequilíbrio estrutural. Agora, transformar 4 vozes em 24 diferentes é quase criar uma nova obra. Brincando, ele dizia que aquela era "a quinta sinfonia de Brahms". Morando em Los Angeles, precisava de dinheiro para sustentar-se e à família. Otto Klemperer, que a encomendou e estreou com a Filarmônica de Los Angeles em 1938, gostou tanto que disse após ouvi-la: "Não dá mais vontade de ouvir o original".

Exagero. A orquestração de Schoenberg pouco tem a ver com o maravilhoso quarteto original ou com a orquestração típica das sinfonias de Brahms - está bem mais próxima de sua melodia de timbres. Ou seja, enfatiza os motivos por meio da diferenciação via timbres. A obra serviu-lhe como excelente cartão de visitas nos EUA e ótima fonte de renda. Permitiu-lhe ainda acrescentar toques modernos numa obra "bem comportada". Mas garantiu a todo mundo: "Não fui mais longe do que Brahms iria se vivesse hoje".

Rattle usa o mesmo estratagema para levar a obra de Schoenberg a públicos mais amplos. Esta 'quinta sinfonia' de Brahms recebe uma maravilhosa interpretação da Filarmônica de Berlim. Além do imponente Allegro inicial e do intenso Intermezzo, o Andante con moto ganha ares mahlerianos e o rondo alla zingharese vira quase dança húngara. E ainda inclui no CD outra peça de Schoenberg "bem comportada".

Bela sacada. Curta, ela se intitula Acompanhamento para uma Cena Cinematográfica, opus 34. Acreditem, Schoenberg gostava de música de cinema mesmo antes de fugir do nazismo, nos anos 30, quando morou em Beverly Hills, próximo aos grandes estúdios de Hollywood. Composta entre 1929 e 30, quando ainda vivia na Europa, foi encomenda do editor berlinense Henrichshofen a vários autores. A missão era originalíssima: pediu que escrevessem música "como se fosse para o cinema", opus 34. Schoenberg aceitou o desafio. A tal cena de filme, portanto, não existe. E ele criou uma música afinada com a atmosfera do cinema expressionista alemão da época. Você ouve e logo lembra de diretores como Lang e Murnau.

Rattle tem timing extraordinário, sabe atrair ouvintes para a música contemporânea. O CD começa com o quarteto de Brahms, segue com essa música de cinema e só então os ouvidos ficam preparados para degustar a versão orquestral da Sinfonia de Câmara n.º 1, opus 9, peça original de 1906 para 15 instrumentos, que Schoenberg orquestrou em 1935. É obra complexa, em que usa tematicamente intervalos de quarta e escalas de tons inteiros, que funcionam tanto verticalmente ( no sentido harmônico) quanto horizontalmente (melódico). Rattle e sua orquestra soam precisos. Mais que isso: tão envolventes e friendly quanto nas obras anteriores, bem mais macias do ponto de vista construtivo. Um triunfo, num CD que consegue balanço exato entre o conhecido e o desconhecido, o antigo e o novo.