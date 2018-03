Como bobos

*

Descartes, com sua ideia doida de que o Homem inventara Deus com a razão que Deus lhe dera, foi hostilizado pelos pensadores suecos como já tinha sido combatido pela Igreja na França. Escreveu de Estocolmo para um amigo: “Me parece que aqui as ideias congelam, exatamente como a água”. Foi o frio da Suécia que o matou, embora se desconfie que os ciumentos médicos da corte tenham ajudado um resfriado a se tornar mortal. No seu livro To the Hermitage (de onde vem a fofoca acima), o inglês Malcolm Bradbury escreve que em Estocolmo não existe qualquer traço de Descartes. Não se sabe onde ele foi enterrado. Segundo Bradbury, “o criador da metafísica da presença humana, o fundador do grande ‘penso, logo sou’, o profeta da alma moderna, o homem que nos deu a dúvida, a ansiedade, a mente acima da matéria e nos ensinou a questionar, é notado em Estocolmo apenas pela sua ausência silenciosa”.

A visita de Voltaire ao palácio de verão de Sans Souci, perto de Berlim, se estendeu para três anos e foi feliz enquanto durou - ou até Voltaire ser preso a mando do rei quando tentava voltar para casa, acusado de quebra de contrato e corrupção e de ter roubado alguns dos seus poemas eróticos, provavelmente a acusação que mais doeu. Denis Diderot ficou dois anos em São Petersburgo. Seu relacionamento com a czarina e sua corte foi no mínimo pacífica e a separação foi amigável.

O curioso é que os três franceses (entre outros, como Rousseau, Condorcet, D’Alembert, que também levaram conselhos a poderosos de outras terras) foram adotados por monarquias absolutas justamente por serem notórios hereges, cuja crítica à ortodoxia religiosa implicava, por tabela, uma crítica a todo poder absolutista, e cujas ideias mais tarde dariam origem às revoluções republicanas. Talvez os monarcas intuíssem que mostras de inquietação intelectual e credenciais progressistas os salvariam da onda racionalista que se aproximava, ou talvez apenas quisessem intelectuais iconoclastas aos seus pés, como animais domados. Ou como bobos, para diverti-los com suas maluquices inócuas.

Outra curiosidade é: por que os franceses aceitavam os convites? Na época, não se recusava um bom patrono, ainda mais um patrono como verbas reais, mas mesmo assim... Já era, então, a questão de hoje, a velha questão dos intelectuais e o poder: como se comportar, como se engajar sem se comprometer, até onde ir ou não ir na sua cumplicidade com os reis.

De qualquer maneira, é pouco provável que, em alguma das suas conversas com a czarina Catarina, Diderot tenha dito a sua famosa frase, com a qual Descartes e Voltaire certamente concordariam:

- A humanidade só será livre, alteza, no dia em que o último déspota for enforcado com as tripas do último padre.