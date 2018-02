Como andar nas pedras

Quem já foi várias vezes à magnífica Festa Literária Internacional de Paraty acaba desenvolvendo o que se pode chamar de uma ciência de andar nas pedras. Nas minhas primeiras idas à Flip eu precisava escolher entre olhar para o chão e cuidar onde pisava e olhar ao redor para ver quem passava perto, geralmente um grande nome da literatura mundial que também dava mais atenção a não torcer o tornozelo do que a qualquer contato social. Com o tempo, desenvolvi uma técnica para fazer as duas coisas simultaneamente: não cair e não perder a rica procissão humana à minha volta. Piso em uma, duas e três pedras, paro e olho em volta. Uma, duas, três pedras e "Olha o Ian McEwan!". Umas, duas, três pedras e "Olha o Stephen Greenblatt!".

Também descobri uma coisa que os neófitos em Flip e os turistas não conhecem: as capistranas. O calçamento das ruas do centro histórico foi feito na forma de calha rasa, sendo a parte mais baixa o eixo central da rua. Neste foram usadas pedras mais compridas e uniformes e mais alinhadas do que as outras. São as capistranas, que formam uma espécie de trilha à prova de tropeções. Pelo menos para nós, os iniciados.

E não deixa de haver uma certa justeza poética no fato de alguns dos maiores escritores do mundo terem que andar de pedra em pedra, escolhendo as mais aparentemente firmes e seguras e evitando as mais traiçoeiras. De certa maneira, é o que eles fazem quando escrevem. Vão escolhendo as palavras certas para chegar onde querem, evitando a queda e o vexame público. Paraty, para quem anda pelas suas ruas, também é um exercício de estilo.

E, no fim, todas as pedras levavam à tenda das mesas dos escritores, onde os prazeres deste ano se repetiam, como o de ouvir o Zuenir ler um trecho do seu novo livro Sagrada Família e ver Shakespeare e Drummond dividirem as honras de poetas da festa.