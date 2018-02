ComKids teve 109 produções de 11 países

A saída da Band do grupo que patrocina a chegada do grupo GfK ao Brasil, no ramo da medição de audiência, representa 25% de perda nas apostas para o novo negócio. Da assinatura do contrato até aqui, a empresa alemã contava apenas com quatro canais abertos para financiar a conta - Band, SBT, Record e RedeTV!

Até por isso, a decisão da Band de deixar o time, alegando atraso no cumprimento dos prazos para a entrega do serviço, não será aceita amigavelmente pela GfK.

Incentivo à leitura, campanha que já mereceu ações da Globo na Flip, em Paraty, terá seguimento na Bienal do Livro do Rio. No dia 4, às 11h15, promove a mesa O jovem produtor e consumidor de literatura, com os escritores Jessé Andarilho, Viviane Sales e Leandro Narloch e a socióloga Zoara Failla. A mediação será de Bianca Ramoneda.

A Turner vem abraçando com empenho o novo canal do grupo, Esporte Interativo, que ainda não tem vaga nas principais operadoras de TV paga do País.

Durante a Corrida Cartoon, realizada na USP, neste domingo, 23, parte dos brinquedos abertos ao público estampava fotos de Neymar e de outros ídolos da Liga dos Campeões da Europa, evento exclusivo do Esporte Interativo.

'Que Monstro Te Mordeu?', de Cao Hamburger, e Vila Sésamo - Incluir Brincando, produção brasileira dirigida por Fernando Gomes, também foram premiados no 7.º ComKids Iberoamericano.

Momento Ferran Adrià. O menu da festa de lançamento da novela A Regra do Jogo, na quinta, 27, terá uma "sobremesa show": para acompanhar o bolo de macaxeira e o doce de leite de tacho, o convidado verá a cocada se transformar em espuma nitro feita no nitrogênio a 196 graus negativos.

O evento será no Costa Brava Clube, na Joatinga, no Rio.

650 mil plays de vídeos dos 2 primeiros capítulos da nova 'Malhação' foram acionados no portal GShow, o maior saldo para uma temporada desde 2012, quando começou a ser mensurado

Bata no peito. Emocionada, Daniela Mercury posa com integrante do Ilê Ayiê do Globo de Ouro Palco Viva Axé, no Teatro Castro Alves, em Salvador. O público não se esquivou. Fez coro à apresentação da cantora com o hit O Mais Belo dos Belos. Estreia em outubro, no Viva.