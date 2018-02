ComKids Green mapeia mídia e meio ambiente no universo infantil

O Com Kids Green é obra do ComKids, movimento dirigido por Beth Carmona, referência na área de mídia infantil. A Ong é uma união entre o Midiativa (Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e adolescentes) e a Singular, Arquitetura de Mídia, que desde 2011 tem como objetivo maior criar ações de convergência do setor de mídia e cultura para a infância e desenvolver espaços para formação e articulação de profissionais dedicados à produção eletrônica dirigida a crianças.

Com parcerias do Sesc, Goethe-Institut e Fórum Brasil de Televisão, o ComKids Green extrapola a programação do dia por meio da série Senha Verde, que teve participação da TV Brasil e de canais de países vizinhos. Com patrocínio do Goethe, o programa narra histórias reais de crianças com o meio ambiente na Colômbia, Uruguai, Argentina, Venezuela e Brasil.

Entre as participações aguardadas para o evento no Sesc, Célia Catunda, criadora do Peixonauta - animação vencedora do Prix Jeunesse Iberoamericano 2009 - integrará a mesa Meio Ambiente na Tela. A ela se juntam Paula Taborda, do canal Gloob, Rosane Svartman, do filme Tainá 3 e Glauber Piva, da Ancine, sob mediação do editor da revista Tela Viva, André Mermelstein. Beth Carmona e os escritores Daniel Munduruku, Heloísa Prieto e Ilan Brenman também estarão lá.