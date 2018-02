ComKids 2013: alemã analisa criança e TV

E Detetives do Prédio Azul, produção da Conspiração, inicia sua 3ª temporada no Gloob em 17 de junho.

A Band visitou cinco países que disputarão a Copa das Confederações: Espanha, Itália, México, Taiti e Uruguai receberam equipes de reportagem da casa. A ideia é mostrar a relação desses países com o futebol e a cultura local. As cenas vão ao ar nos esportivos da casa - Jogo Aberto, Band Esporte Clube e Os Donos da Bola - e, na segunda quinzena de maio, no Jornal da Band.

A Band trabalha com a promessa de ser a única emissora de TV aberta a transmitir as 16 partidas da Copa das Confederações, evento que vai de 15 a 30 de junho.

O Space está de cara nova. O canal acaba de inaugurar nova linguagem visual, com direito a vinhetas e recontornos de logotipo.

O canal Sexy Hot fechou parceria com As Panteras, primeira produtora de conteúdo adulto nacional. No repertório, títulos como A Beata do seu Gomes, Ellen - a Princesa do Deserto, Irmãs Preparadas e Escrava Isaura - versão pornô, claro.

Embora a Ancine tenha adotado meios de agilizar a aprovação de projetos de TV que reivindicam recursos públicos para produção, os programadores e produtores ainda consideram o ritmo muito lento para a demanda atual - que aumentará em setembro, quando a lei da TV paga passará a exigir o último terço das cotas de cenas nacionais - 3h30 semanais - na faixa nobre.

Heloisa Périssé tascou um beijo no cavalo-marinho do espaço Nemo, da Walt Disney World, sob o olhar da filha Luiza, de 13 anos. As duas, mais o marido Mauro Farias e a filha Antonia, de 6 anos, viajaram a convite do Estrelas, de Angélica. No ar amanhã.

Diretora da Fundação Prix Jeunesse e do Instituto Central Internacional para a Juventude e a TV Educativa (IZI), em Munique, a alemã Maya Goetz estará no Festival ComKidis (http://www.comkids.com.br) 2013, que vai de 1.º a 9 de junho, no Sesc Consolação, com mostra no Espaço Itaú de Cinema. A iniciativa é da Midiativa, de Beth Carmona. No evento, Maya falará de seu novo estudo: Compreendendo Histórias - Como as Crianças Entendem Programas de TV, pesquisa que reuniu 300 crianças de 3 a 6 anos, de seis países: Alemanha, Brasil, Cuba, Egito, Rússia e Turquia. Um dos programas avaliados foi o Castelo Rá-Tim-Bum, da Cultura.

