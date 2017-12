Comissão para combater assédio sexual é criada por artistas e empresas de entretenimento nos EUA

As principais figuras e empresas do ramo do entretenimento criaram uma comissão para combater condutas sexuais inadequadas. Ela será liderada por Anita Hill e sua criação ocorre após a onda de acusações contra Harvey Weinstein.

Um comunicado emitido na sexta-feira, 15, anunciou a criação da Commission on Sexual Harassment and Advancing Equality in the Workplace (Comissão para o combate ao assédio sexual e pela igualdade no mercado de trabalho), um grupo nascido de uma reunião organizada pela produtora de Star Wars Kathleen Kennedy e por outras proeminentes mulheres da indústria.

“A comissão não vai buscar uma solução única, mas uma estratégia compreensível para chamar a atenção para as complexas e inter-relacionadas causas dos problemas de igualdade e poder”, disse Kennedy no comunicado.

Executivos de quase todos os principais estúdios de Hollywood, emissoras de TV e gravadoras participaram do encontro e concordaram em fundar e financiar o grupo, também disse o comunicado. A longa lista inclui Bob Iger, CEO da Disney; Karen Stuart, CEO da Paramount; Sir Lucian Grainge, CEO da Universal Music Group; e Leslie Moonves, da CBS. As academias de cinema de de música e as principais agências e sindicatos também endossaram.

“O fato de que tantos líderes da indústria (cinema, televisão, música, digital, agências,, sindicatos) se reuniram, numa sala, para discutir soluções abre caminho para uma nova era”, disse Kennedy.

O grupo escolheu a professora de Direito Hill, que foi quem chamou a atenção da nação para o conceito de assédio sexual em 1991 quando ela acusou seu então chefe, o juiz Clarence Thomas, de assediá-la.

“É hora de acabar com a cultura do silêncio”, disse Hill no comunicado. “Estou nessa luta há 26 anos. Este momento se apresenta como uma oportunidade sem precedentes de fazer uma mudança real.” A comissão ainda vai escrever sua missão e prioridades.